راغب علامة: الناس جائعة ومنهارة

أكّد الفنان راغب علامة أن "الطبقة السياسية الفاسدة مسؤولة كلها عن كل إنهيار يحصل في هذا البلد".وأشار علامة في تغريدة له عبر "تويتر " إلى أن "الطبقة السياسية بدأت بالإنهيار الأخلاقي من خلال السرقات والنهب، ووصلت إلى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي والطبي والرياضي والعلمي".ورأى أن "الطبقة السياسية الفاسدة مسؤولة كلها عن كل انهيار حصل ويحصل في البلد".وتابع علامة: "بدأوا بالانهيار الأخلاقي من سرقات ونهب وخيانة، ووصلوا الى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي والطبي والرياضي والعلمي الخ..الخ... أما الآن فالإنهيار الأمني الإقتصادي لن يكون له حدود".وختم قائلاً: "الناس جائعة ومنهارة".