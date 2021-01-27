راغب علامة: الناس جائعة ومنهارة

الطبقة السياسية الفاسدة مسؤولة كلها عن كل انهيار حصل و يحصل في البلد. بدأوا بالانهيار الأخلاقي من سرقات ونهب وخيانة ووصلوا الى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي والطبي والرياضي والعلمي الخ..الخ... أما الآن فالإنهيار الأمني الإقتصادي لن يكون له حدود 😰 الناس جائعة ومنهارة
— RaghebAlama (@raghebalama) January 27, 2021
الطبقة السياسية الفاسدة مسؤولة كلها عن كل انهيار حصل و يحصل في البلد. بدأوا بالانهيار الأخلاقي من سرقات ونهب وخيانة ووصلوا الى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي والطبي والرياضي والعلمي الخ..الخ... أما الآن فالإنهيار الأمني الإقتصادي لن يكون له حدود 😰 الناس جائعة ومنهارة