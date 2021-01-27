فنون ومشاهير

راغب علامة: الناس جائعة ومنهارة

Lebanon 24
27-01-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-788177-637473452178255409.png
Doc-P-788177-637473452178255409.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد الفنان راغب علامة أن "الطبقة السياسية الفاسدة مسؤولة كلها عن كل إنهيار يحصل في هذا البلد".

وأشار علامة في تغريدة له عبر "تويتر " إلى أن "الطبقة السياسية بدأت بالإنهيار الأخلاقي من خلال السرقات والنهب، ووصلت إلى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي والطبي والرياضي والعلمي".

ورأى أن "الطبقة السياسية الفاسدة مسؤولة كلها عن كل انهيار حصل ويحصل في البلد".

وتابع علامة: "بدأوا بالانهيار الأخلاقي من سرقات ونهب وخيانة، ووصلوا الى الإنهيار السياسي والإقتصادي والمالي والطبي والرياضي والعلمي الخ..الخ... أما الآن فالإنهيار الأمني الإقتصادي لن يكون له حدود".

وختم قائلاً: "الناس جائعة ومنهارة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-01-27
18:00 | 2021-01-27
17:15 | 2021-01-27
15:00 | 2021-01-27
14:31 | 2021-01-27
12:50 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website