16
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إدانة مطربة شهيرة بالسجن النافذ
Lebanon 24
27-01-2021
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، صباح الأربعاء، بالسجن النافذ في حق المطربة المغربية دنيا بطما لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي".
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 30 تموز 2020، بالسجن 8 أشهرا حبسا نافذا في حق بطما، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، صباح اليوم الأربعاء، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة السجنية النافذة لـ12 شهرا.
وتم إصدار هذا الحكم في حق دنيا بطما، في إطار متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.
وأدينت بطما أيضا ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.
من جهة أخرى، جرى تأييد الحكم الابتدائي في حق شقيقة المطربة، ابتسام بطما بالسجن سنة نافذة.
وكانت دنيا بطمة نفت مرارا صلتها بالحساب المثير للجدل، وأكدت أنها تتعرض لحملة من قبل أشخاص يريدون الإساءة إليها والنيل من "نجاحها الفني".
وتم منع بطمة من السفر قبل عدة أشهر، وقامت بإلغاء متابعتها لعدد من الفنانين في موقع "إنستغرام"، في تلميح إلى أنهم لم يساندوها في الأزمة الأخيرة.
وقال فنانون ومشاهير في المغرب وخارجه، إن حساب "حمزة مون بيبي" الذي أدينت بطمة بسببه، دمر حياة الكثيرين منهم.
وتنحدر بطمة من عائلة فنية عريقة في المغرب، وبرز نجمها على المستوى العربي بعد مشاركتها في برنامج المواهب "عرب أيدول".
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. والد يترك ابنته بأحضان الجيش لاطعامها: لم أعد أملك ليرة واحدة
Lebanon 24
في طرابلس.. والد يترك ابنته بأحضان الجيش لاطعامها: لم أعد أملك ليرة واحدة
23:42 | 2021-01-26
26/01/2021 11:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد اللبنانيين: غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد اللبنانيين: غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا
07:16 | 2021-01-27
27/01/2021 07:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
09:00 | 2021-01-27
27/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا يخطف ابنة الـ 31.. ستيفاني ضحية جديدة للفيروس اللعين
Lebanon 24
كورونا يخطف ابنة الـ 31.. ستيفاني ضحية جديدة للفيروس اللعين
09:09 | 2021-01-27
27/01/2021 09:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:00 | 2021-01-27
فنانة عربية تُعبّر عن إعجابها بتقلا شمعون: "ممثلة كبيرة"
12:50 | 2021-01-27
هيفا وهبي تقود سيارتها الفخمة بطريقة جنونية (فيديو)
12:00 | 2021-01-27
طوني خليفة يُهاجم ديما صادق: تفضلي شدّي اعدادك اكتر
09:00 | 2021-01-27
انسحب من سلاح الطيران الفرنسي بلبنان.. وفاة أحد أشهر مقدمي البرامج بسوريا (صورة)
06:00 | 2021-01-27
شيرين عبد الوهاب وأصالة نصري في حفل غنائي لأول مرة
23:00 | 2021-01-26
الظروف تُجبر عاصي الحلّاني على تغيير خطّته الفنيّة
فيديو
طارده دب على الثلج... رعب عاشه متزلج واجه الموت (فيديو)
Lebanon 24
طارده دب على الثلج... رعب عاشه متزلج واجه الموت (فيديو)
15:00 | 2021-01-27
27/01/2021 16:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يخرق بها الاحتلال أجواءنا وسيشتري منها بلد عربي.. تعرّفوا إلى طائرات "أف-35" الشبحية
Lebanon 24
يخرق بها الاحتلال أجواءنا وسيشتري منها بلد عربي.. تعرّفوا إلى طائرات "أف-35" الشبحية
13:00 | 2021-01-27
27/01/2021 16:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 16:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact