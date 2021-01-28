فنون ومشاهير

سيرين عبد النور تكشف عن أجرها في MBC The masked singer (فيديو)

Lebanon 24
28-01-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-788364-637473825848640989.jpg
Doc-P-788364-637473825848640989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خاضت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تحدٍ في الإجابة عن أسئلة بعضها محرج من متابعيها وذلك من خلال مقطع فيديو على صفحة برنامجهاMBC The Masked Singer انت مين؟ الذي يفرض عليها التنكر بوضع واحد من الأقنعة أو القبعات الموجودة أمامها في حال رفضت الإجابة عن أي سؤال.
وتميزت سيرين بعفويتها وصراحتها في معظم الأجوبة كما بخفة ظلها، وكشفت لدى إجابتها على سؤال حول المبلغ الذي تقاضته مقابل مشاركتها في البرنامج بأن الأمور المادية هي من مسؤولية زوجها ليس فقط لأنه مدير أعمالها بل لأنها لا تحب الخوض في المسائل المالية وختمت بأنها لا تعرف كم المبلغ.
وحول إذا كانت هناك ممثلة عربية لا يعجبها تمثيلها اضطرت سيرين أن لا تسمّيها ربما لأنها لا تريد أن تتسبب بإحراج لأي زميلة فاضطرت لوضع القناع الفرعوني وقالت إن هناك ممثلة قد لا تكون موفقة في أحد أدوارها وهذا لا يعني أنها لا تجيد التمثيل فهي عندما تتابع نفسها في بداياتها أيضاً تجد أن تمثيلها لا يعجبها.
وصرحت سيرين في ردها على سؤال كم مرة أحبت في حياتها قبل زواجها بأنها ظنت أنها أحبت مرة قبل زواجها لكن الحقيقة أنها عاشت قصة حب مع زوجها فريد منذ عام 2001 ولم يكن هناك مجال أن تحب غيره لأنها تعرفه منذ عام 2000 ولا يوجد أجمل من الحب حين يكون الإنسان ناضجاً.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2021-01-28
23:00 | 2021-01-27
21:00 | 2021-01-27
18:00 | 2021-01-27
17:15 | 2021-01-27
15:00 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website