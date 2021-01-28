نادين نسيب نجيم استيقظت مع "صريخ وتعصيب وهسترة".. ما القصة؟

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" ظهرت فيها بإطلالة عفوية وطبيعية.

وعلّقت نادين على الصورة بالإشارة إلى أنها منشغلة حالياً بالاهتمام بتدريس أولادها عن بُعد. وشرحت ما تعانيه في هذه المرحلة قائلة: "صباح الخير وصباح التدريس عن بعد وصباح الصريخ والتعصيب والهسترة".

وتابعت: "بعتقد حالة معظم الأمهات حالياً شكراً كورونا عملتيلنا فحص بالصبر".