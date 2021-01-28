فنون ومشاهير

ممثلة في مسلسل "عائلة الحاج متولي" أصبحت مشردة.. وتعاني من صدمة نفسية (صور)

Lebanon 24
28-01-2021 | 15:00
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تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة لمروة محمد التي ظهرت في مسلسل "عائلة الحاج متولي". وتبين أنها تعيش غالباً حياة التشرد في الشارع.

 

وأشار موقع صحيفة "الوطن" المصرية إلى أنها تعاني من مشكلة نفسية وأنها أصيبت بصدمة بعد وفاة والديها. وذكر أن شقيقها ساهر يحاول إعادتها إلى المنزل إلا أنه لا يتمكن من إبقائها فيه. وأضاف أنها تجلس على الرصيف وتقوم بشتم المارة.

 
 

ونقل عن الأخير قوله إنها كانت جميلة وتتمتع بالموهبة والوعي. ولفت إلى أنها عملت كومبارس في بعض الأعمال. وتابع: "لكن فجأة مبقتش مركزة وبتسرح ودماغها شاردة وبقيت تحب تنزل تقعد في الشوارع وبعدما كانت اجتماعية بقيت منعزلة وتحب قعدة الأرصفة".

 

 

وأضاف: "للأسف بسيب أختي لوحدها في البلد وبانزل أدور على شغل في القاهرة وحالتنا المادية صعبة وبارجع بعد اسبوع أو أسبوعين ألاقيها سابت البيت وباروح أجيبها من الشوارع وأفضل ألف عليها ومعرفش إيه اللي صابها. كانت ورد مفتحة دي شكل عين وصابتها لأنها كانت جميلة جداً". ولفت إلى أن ظروفه المادية الصعبة تمنعه من مساعدتها على الخضوع للعلاج النفسي.

المصدر: لها
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