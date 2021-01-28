فنون ومشاهير

طرافة هيفا وهبي تلفت نظر صحافي أميركي في "نيويورك تايمز".. هكذا علّق عليها

Lebanon 24
28-01-2021 | 18:00
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التعليقات على صورة السيناتور الأميركي بيرني ساندرز لا زالت تتفاعل خصوصاً بعدما قام عدد من المشاهير بتقليده وهو يجلس على الكرسي واضعاً في يديه قفازين كبيرين من الصوف وعلى وجهه كمامة طبية.

 

وكانت من أبرز المعلقين الفنانة هيفا وهبي التي نشرت صورة مركبة لها برفقة الأخير وظهرت فيها هي تقف إلى جانبه مستندة إلى عداد تعبئة البنزين وعلقت "قلبك ثلج قلبي نار". وهو ما لفت الكثير من الأنظار. ويبدو أن الصورة بلغت العالمية حيث علق عليها الصحافي الأميركي في جريدة New York Times ليام ستاك.

 

وأعاد الأخير نشر الصورة على حسابه الخاص على موقع "تويتر" مرفقاً إياها بالتغريدة: "هيفا وهبي ديفا الشعب".

 
 

يشار إلى أن صورة بيرني ساندرز التي أحدثت ضجة كبيرة كانت التقطت له خلال حضوره حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي أقيم في الهواء الطلق وسط أجواء باردة.

 

المصدر: لها
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