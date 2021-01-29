فنون ومشاهير

مقلب بسيرين عبد النور في كواليس برنامج "انت مين".. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
29-01-2021 | 09:00
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو على حسابها الشخصي على انستغرام، من كواليس برنامج "انت مين؟" The Masked Singer بنسخته العربية.

 

وفي الفيديو، تعاون الفنان حسن الرداد مع مهندس الصوت ببرنامج The  Masked Singer للقيام بمزحة في الفنانة سيرين عبدالنور دون أن تدري.

 

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)


 
 

وظهر الرداد في الفيديو وهو يحاول إلهاء سيرين حتى يتمكن مهندس الصوت من وضع ثعبان بلاستيكي على رقبتها، وفي استمرار الغناء بالكواليس لم تنتبه سيرين إلى الثعبان الذي وضع على رقبتها ثم امسكته بيديها وصرخت.

 

وعلقت سيرين على الفيديو بالقول: "انتوا ركزوا على حسن كيف عم يلهيني وحمدي كيف بدو يعمل فيي ضرب ومحتار من وين بدو يبلش ومهندس الصوت يللي ما عم يصيب دينتي وأنا يلي بعد ربع ساعة نقزت".

 

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