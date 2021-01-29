هكذا بدت النجمات اللبنانيات في أولى الفيديو كليبات التي ظهرن فيها





هيفا وهبي في "أنا وحدي"



قبل "أقول أهواك"، والجماهيرية الساحقة التي حققتها هيفا وهبي في أوائل الألفين، أطلقت فيديو كليب لأغنية رومانسية عنوانها "أنا وحدي". لكل زمن أسلوبه في التصوير والاخراج والاطلالات، وحين نعود الى أولى الفيديو كليبات التي ظهرت فيها النجمات اللبنانيات ملاحظ أنها كانت تواكب في حينها أحدث صيحات الموضة وكل ما هو رائج في ذلك الوقت.هيفا وهبي في "أنا وحدي"قبل "أقول أهواك"، والجماهيرية الساحقة التي حققتها هيفا وهبي في أوائل الألفين، أطلقت فيديو كليب لأغنية رومانسية عنوانها "أنا وحدي".



نوال الزغبي في "عايزة الرد"



نوال الزغبي التي كانت السباقة في أفكار الفيديو كليبات التي تطلقها والسخاء في الانتاج، حققت نجاحًا باهرًا في "عايزة الرد" وتحدّث الجميع عن جمالها وأناقتها ودخلت من هذا الفيديو كليب سوق مصر الواسع. نوال الزغبي في "عايزة الرد"نوال الزغبي التي كانت السباقة في أفكار الفيديو كليبات التي تطلقها والسخاء في الانتاج، حققت نجاحًا باهرًا في "عايزة الرد" وتحدّث الجميع عن جمالها وأناقتها ودخلت من هذا الفيديو كليب سوق مصر الواسع.







نجوى كرم في "عاللالا"



في منطقة صوفر الجبلية، ظهرت نجوى كرم في "عاللالا"، الفيديو كليب الأول لها، حيث كان مظهرها مختلفا.



ميريام فارس في "أنا والشوق"



"أنا والشوق"، أولى بوادر الاستعراض التي ظهرت فيه ميريام فارس، التي لقبت لاحقًا بملكة المسرح. مقارنةً بالفيديو كليبات غير الاعتيادية والتي تعتمد على المؤثرات الصوتية والمرئية يعتبر أنا والشوق فيديو كليب بسيط نوعًا ما.







اليسا في "بدي دوب"



حتى يومنا هذا، لا يزال هذا الفيديو كليب والشرشف، من الأسئلة التي تطرح على اليسا في المقابلات وعلى السوشيل ميديا. "بدي دوب" من الفيديو كليبات التي خلقت جدلاً وبلبلة ولاقت نجاحًا أيضًا في حينها.