فنون ومشاهير

بكاء ميرهان حسين على الهواء.. وهكذا قلدت أصالة (فيديو)

Lebanon 24
29-01-2021 | 21:00
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أطلّت الفنانة المصرية ميرهان حسين ضيفة ضمن برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الآغا عبر قناة MBC.
وبكت ميرهان وتأثرت على الهواء بسبب كلمات عائلتها عنها وإعتزازهم بها مؤكّدة على سعادتها بما قيل عنها. وأشارت ميرهان أن أهلها كانوا يرفضون دخولها مجال الفن لكنها أصرّت على موقفها دون علمها حيث قالت: "أبكي بسبب كلمات أصدقائي وأهلي عني ، لأني أسرتي كانت ضد أن أدخل المجال الفني وكان رفضهم لدرجة جعلتني أذهب لأشارك في مناسبات فنيّة بدون علمهم".
وتحدّثت ميرهان عن موهبتها في الغناء والتمثيل كما أكّدت أيضاً أن موهبتها في تقليد الشخصيات بدأت صدفة حيث قامت بتقليد الفنانة أصالة بطريقة طريفة مباشرة على الهواء.  

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