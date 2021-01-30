فنون ومشاهير

بعد مطالبتها بميراث والده.. عصام شعبان عبد الرحيم يرد على الفنانة اللبنانية

Lebanon 24
30-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-789214-637475947854004714.jpg
Doc-P-789214-637475947854004714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد عصام شعبان عبد الرحيم نجل المطرب المصري الراحل شعبان عبد الرحيم على تصريحات الفنانة اللبنانية منار حمزة المثيرة للجدل حول مطالبتها بالميراث.

وقال عصام في تصريحات لموقع "فوشيا" ردا على طلب منار بحصولها على الفيلا وبعض الممتلكات التي كتبها شعبان لها قائلا: "منعرفش حاجة عن الكلام ده وهي بتكذب ومعهاش حاجة ولو معاها حاجة تقدمها للمحكمة وتاخد حقها".

واستنكر ظهور منار في ذلك التوقيت للمطالبة بحقوقها التي تحدثت عنها، مشيرا إلى أنه لم يعلم شيئا عن هذه المستندات قائلا: "أبويا متكلمش في حاجة عن الميراث قبل وفاته وكان يعاملها مثل بناته لكن الحقيقة كلنا مصدومين من كلامها، وهنرد عليها بشكل تاني قريب".

وكانت قد أثيرت حالة من الجدل بإعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.

وطالبت حمزة خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: "بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم".
المصدر: فوشيا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-01-30
18:00 | 2021-01-30
15:00 | 2021-01-30
09:00 | 2021-01-30
23:00 | 2021-01-29
21:00 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website