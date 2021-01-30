هل تغيب نادين نجيم مرّة جديدة عن رمضان؟

بين الممثل فادي اسماعيل ومواطنه معتصم النهار، لم يُحسم الجدل القائم إزاء مسلسل "صالون زيزي" الذي يعيد النجمة نادين نسيب نجيم هذه السنة إلى عالم المسلسلات القصيرة الخاصة بالمنصات، وفق ما أفاد موقع "نواعم".بحسب الموقع، لم ينهِ صنّاع المسلسل تصويره حتى الساعة وبقيت أيام قليلة، لكن الحجر المفروض على لبنان منذ قرابة ثلاثة أسابيع حال دون إنهاء العمل الذي قطع أشواطاً جيدة لجهة التصوير، في الوقت الذي تعاني فيه معظم شركات الإنتاج في لبنان من قرارات استثنائية خاصة بإعطاء تصاريح التصوير من قبل الوزارات الخاصة التي تعلل السبب بانتشار فيروس كورونا.لكن شركات الإنتاج تعهّدت الالتزام بكامل التوجيهات والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء واتخاذ أعلى جهوزية للإجراءات الوقائية لكن ذلك لم يلقَ صدى لدى الحكومة.وكان قد أُعلن في تشرين الثاني الماضي استعداد شركة الصباح لإنتاج مسلسل خاص لنجيم بعدما تعذّر عرض مسلسل 2020 في رمضان الماضي بسبب التأخير في التصوير وتأجل العرض إلى رمضان المقبل، في وقت تعذّر إنتاج أو تصوير مسلسل رمضاني لنجيم واستعيض عنه بمسلسل قصير وذلك بعد إصابتها بانفجار مرفأ بيروت.