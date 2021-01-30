باريس هيلتون تلجأ إلى هذه الطريقة لإنجاب توأم واختيار جنسه

كشفت نجمة برنامج تلفزيون الواقع باريس هيلتون أنها بدأت في إجراء التلقيح الاصطناعي مع حبيبها كارتر ريوم لانشاء عائلتهما الخاصة وقالت : "أنا متحمسة حقًا للحصول على حياة حقيقية لأنني أعتقد أن وجود أسرة وإنجاب الأطفال هو معنى الحياة".وقالت باريس انها لم تكن تعلم تفاصيل إنجاب أطفال الأنابيب الا ان صديقتها كيم كارداشيان من أخبرتها عن هذا الموضوع: "لقد أجرينا عمليات التلقيح الصناعي حتى أتمكن من اختيار التوائم إذا أردت، هذا ما أخبرتني به كيم."وختمت باريس مشيرة الى ان التلقيح الاصطناعي مناسب لها لأنها تعرف شكل الأسرة التي تريدها، فهي ترغب في إنجاب توأم صبي وفتاة، وهذه الطريقة تضمن لها نتيجة مئة بالمئة.