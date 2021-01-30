رزان مغربي تثير الجدل.. "أقرب طريق لقلب الرجل معدته"

أثارت النجمة اللبنانية رزان مغربي، تفاعلا واسعا، في أول حوار لها مع فضائية مصرية منذ فترة طويلة، بعدما كشفت عن حلمها بإنجاب 19 طفلا، وقالت إن "أقرب طريق لقلب الرجل هي معدته".







وقالت رزان مغربي، عبر برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، إن زوجها ناجي "يغار عليها مثل طبيعة الرجل الشرقي لأنه يثق فيها ويشعر وكأنه يترك رجلا في الشارع، مؤكدة أن "الطريق إلى قلب الرجل معدته"، مشيرة إلى أن "طبق بامية باللحمة الضاني كفيل بإنهاء أي خلافات زوجية، وقادر على مصالحة أي زوج". وقالت رزان مغربي، عبر برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، إن زوجها ناجي "يغار عليها مثل طبيعة الرجل الشرقي لأنه يثق فيها ويشعر وكأنه يترك رجلا في الشارع، مؤكدة أن "الطريق إلى قلب الرجل معدته"، مشيرة إلى أن "طبق بامية باللحمة الضاني كفيل بإنهاء أي خلافات زوجية، وقادر على مصالحة أي زوج".

وواصلت رزان: "أعشق من الأكل المصري الكشري والفول والطعمية والباذنجان والبطاطس والطحينة والقرنبيط بالخلطة ودائما ما أتناوله، كما أجيد طبخ كل الأكلات اللبنانية"، واعترفت بأنها تميل للخضروات وقالت: "والدتي عندما كانت تريد أن تقوم بعقابي كانت تجعلني أتناول الفراخ واللحمة".

وتابعت: "أتمنى أن يتزوج ابني بعد سنة من الآن، لو عاد بي الزمن في الزواج سأتزوج في سن 14 سنة". وأردفت: "نفسى أجيب 19 عيل لأن أحسن حاجة العيال، ينبغي على الزوج أن يسعد زوجته حتى ينعم بحياه زوجية سعيدة".