فنون ومشاهير

عامر زيان: اللقاح لن يخلصنا من الكورونا .. وهل يدخل القفص الذهبي قريبا؟

محمد شعيب

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Lebanon 24
30-01-2021 | 15:00
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أكّد الفنان عامر زيّان في حديث خاص لـ"لبنان24"  أن تواجده في كندا ليس من أجل تلقي لقاح كورونا بل لسبب عائلي، مشيراً الى أنه يحاول تجنّب الفيروس، وإذا تأمّن اللقاح سيأخذه. ووجّه عامر رسالة للجميع من أجل الإنتباه لأنفسهم، لأن كورونا ليست مزحة، خاصة أنه فقد 3 أشخاص مقرّبين له ما أحزنه كثيراً. كما إعتبر أن اللقاح لن يكون الحل النهائي لجائحة كورونا، مشككا ببعض الأخبار التي تنتشر، ومشددا على ضرورة أخذ كافة الإحتياطات لتخطي المرحلة الصعبة

من جهة ثانية، إنتقد عامر حفلات رأس السنة والنجوم الذين أحيوا تلك الحفلات، مؤكداً أنه ضدّها وضدّ الذي أطلق أغنية خاصة عن "كورونا " وبدأ يعطي الدروس، مشدّداً على إحترامه ومحبته لجميع الفنانين   

وعن الأزمة السياسية والإقتصادية، أشار عامر الى أن لبنان يمرّ في أكبر لعبة نصب وإحتيال على شعبه في التاريخ، وذلك بعد أن فقد أمواله مما يدفع المواطنون أن لا يبقوا صامتين. وأكد ضرورة محاسبة الفاسدين والذهاب إلى منازلهم. كما وجّه رسالة للطبقة السياسية أن يخلّصوا البلد من أزمته كي لا نخسر الوطن لأن وضعنا خطير جدّاً.

وعن المعلومات حول "ديو" غنائي يجمعه مع فنان مصري شعبي، أكّد عامر أن الفكرة مطروحة ولكن لا شيء واضح حتى الآن ، كما أشار الى أن ألبومه جاهز مع شركة روتانا حيث سلّم الشركة ايضاً كليب غنائي من إخراج حسن غدّار على أن تطلقه روتانا في الوقت المناسب.

 

وعن الدراما، لفت عامر الى أنه تابع مؤخّراً مسلسل "الهيبة" وأنه معجب بتمثيل تيم حسن وديما قندلفت التي إلتقاها في الصيف، كما أكّد أن مشروع التمثيل وارد بالنسبة له ولكن ليس الآن قائلاً: " كل شي بوقته حلو".

أما عن دخوله الفقص الذهبي، فأشار زيّان الى أنه يتحدّث عنه في الوقت المناسب وختم حديثه قائلاً: " يمكن قريباً كتير ".

 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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محمد شعيب

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