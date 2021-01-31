فنون ومشاهير

تصريحات نارية من نادين الراسي: الممثلات منافقات ولا أحب باسيل والرئيس لم يعد "عونياً" (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2021 | 09:00
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حلت الممثلة نادين الراسي أمس السبت ضيفة في برنامج "المواجهة" من تقديم الإعلامي رودولف هلال حيث أطلقت العديد من المواقف النارية.

 

فقد وصفت نادين الكثير من النجمات في لبنان ومصر وسوريا بالمنافقات، مشيرة إلى ان لا صداقات بين الممثلات.

 

وأشارت نادين إلى انها تعتبر ان ثنائية تيم حسن ونادين نسيب نجيم هي الأقوى والأنجح، لافتة إلى ان سيرين عبد النور يجب الا تزعل من كلامها.

 

وأطلقت نادين العديد من المواقف ضد الطبقة السياسية والمنظومة الحاكمة، ولفتت إلى انها لا تحب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بل تحب الرئيس ميشال عون الذي لم يعد عونياً بعد الرئاسة وهو الآن من يتلقى المصائب.

 

وأشارت إلى انها ليست مع هجرة اللبنانيين ولكن حالياً ما من حل أمامهم، مضيفة ان ابنها مارك يستعد للهجرة.

 

وكشفت نادين ان لا حسابات لديها في البنك وان لا مال لديها بل أنفقته .

 

واعتبرت انه لم يعد من المفيد ان يقطع الثوار الطرقات بل يجب ان يذهبوا مباشرة إلى منازل السياسيين، مشيرة إلى ان الثورة السلمية لم تعد مفيدة.

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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