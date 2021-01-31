فنون ومشاهير

الموت يؤلم ظافر العابدين بأعز الناس.. هكذا نعى والدته بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
31-01-2021 | 12:00
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توفيت والدة الفنان التونسي ظافر العابدين الذي نعاها بكلمات مؤثرة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

ونشر ظافر صورة جمعته بالراحلة معلقاً : "البقاء لله توفت والدتي الغالية 'عزيزة' فجر اليوم".

 

وأضاف: "بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلي ميوفاوش. نحبك. ربي يرحمك".

 

A post shared by Dhafer L'Abidine ظافر العابدين (@dhaferlabidine)


 
 

ويواصل ظافر العابدين تصوير مشاهده في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، إلى جانب الفنّانين كارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وتقلا شمعون، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونور علي، في قصة مقتبسة من المسلسل التركي "عروس إسطنبول"، ومن سيناريو وحوار طارق سويد، ومن إخراج فكرت قاضي.

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