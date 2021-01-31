مجدداً عمرو دياب يثير الجدل.. ظهر مع إعلامية مصرية متزوجة من لبناني

أثار الفنان عمرو دياب الجدل من جديد، خلال تواجده حالياً في مدينة دبي لقضاء إجازته السنوية بعد ظهوره مع مقدمة البرامج المصرية المقيمة في الإمارات إنجي كيوان.

وانتشرت عدة صور تجمع عمرو دياب وإنجي كيوان، والتي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ليُعيد الجمهور تلك الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ويربطوا بين ظهوره معها وانفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، ليعلقوا على الصور قائلين: "إكرمني ياحب المرة دي"، وهذه الجملة هي مقطع من أغنية "فاكرني يا حب" وهي إحدى أغاني ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ".

عمرو دياب ظهر في الصور كعادته بإطلالة شبابية وفي كامل إناقته وبدت عليه علامات السعادة في الصور التي جمعته بإنجي كيوان والتي علقت على الصور قائلة: "يوم جديد مع الأسطورة عمرو دياب".

وإنجي كيوان إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة حالياً في دبي، ومتزوجة من لبناني، وتعد واحدة من أهم نجمات السوشيال ميديا في العالم العربي، حيث تخرجت من الجامعة الأميركية في دبي، وتهوى التمثيل وكان لقبها بين العائلة هو "أمينة رزق"، لكثرة تجسيدها مشاهد تمثيلية لها في المنزل والمدرسة.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب أحيا حفلًا غنائيًا فى إمارة دبي ضمن مهرجان التسوق الذي بدأت فعالياته مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الشاعر تامر حسين والمحلن عزيز الشافعي ونخبة كبيرة من محبي الهضبة.