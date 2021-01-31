احتراق منزل كاتب شهير ونجاة عائلته من الموت (صور)

أعلن الكاتب الدرامي السوري نعيم الحمصي نجاته من الموت وعائلته، إثر حريق هائل شبّ في منزل الأسرة، وفق ما أوضح في منشور شاركه في حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".



وقال الحمصي: "بعتذر منكم اصدقائي... هذا يلي بقي من بيتي.. والحمد لله ولادي بخير.. شكرا للكهربا يلي حرقت كل شي.. ونشكر الله على كل شي. انا بخير وولادي بخير.. وبعتذر من كل حدا حاول يتصل وما قدرت رد عليه".





يُذكر أنّ حمصي يشارك في الموسم الدرامي الحالي عبر مسلسل "انتقام بارد" (بصمة حدا) من بطولة النجوم: ميلاد يوسف وخالد القيش وجيني اسبر ونضال نجم ويزن خليل وحسام تحسين بك ووفاء موصللي وربى الحلبي وبلال مارتيني وعبد الرحمن قويدر وسارة الطويل ويارا دولاني وفرح خضر، وفادي صبيح كضيف شرف، وإخراج سيف سبيعي، وإنتاج شركتَي "غولدن لاين" و"أي سي ميديا".





يُذكر أنّ حمصي يشارك في الموسم الدرامي الحالي عبر مسلسل "انتقام بارد" (بصمة حدا) من بطولة النجوم: ميلاد يوسف وخالد القيش وجيني اسبر ونضال نجم ويزن خليل وحسام تحسين بك ووفاء موصللي وربى الحلبي وبلال مارتيني وعبد الرحمن قويدر وسارة الطويل ويارا دولاني وفرح خضر، وفادي صبيح كضيف شرف، وإخراج سيف سبيعي، وإنتاج شركتَي "غولدن لاين" و"أي سي ميديا".