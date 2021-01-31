عمرو يوسف وابنته في صورة طريفة

شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكشف طرافة ابنته "حياة".ونشر يوسف عبر ‏حساب الرسمي على "إنستغرام" صورة تظهر خلالها ابنته تقوم بوضع عددًا من الاستيكرات الملونة على وجهه.وأرفق الصورة بالتعليق: "تفتكروا أقدر افتح بقى؟"، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه.