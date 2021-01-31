فنون ومشاهير

عمرو يوسف وابنته في صورة طريفة

Lebanon 24
31-01-2021 | 21:00
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شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكشف طرافة ابنته "حياة".

ونشر يوسف عبر ‏حساب الرسمي على "إنستغرام" صورة تظهر خلالها ابنته تقوم بوضع عددًا من الاستيكرات الملونة على وجهه.

وأرفق الصورة بالتعليق: "تفتكروا أقدر افتح بقى؟"، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه.
 


وعلى الصعيد الفني يُشارك الفنان عمرو يوسف في بطولة مسلسل "الملك"والذي يُقدم عمرو يوسف خلاله شخصية أحمس "طارد الهكسوس"، ويشاركه البطولة ريم مصطفى وشريف سلامة وسوسن بدر ومحمد لطفي.

المصدر: نواعم
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