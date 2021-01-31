15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
عمرو يوسف وابنته في صورة طريفة
Lebanon 24
31-01-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكشف طرافة ابنته "حياة".
ونشر يوسف عبر حساب الرسمي على "إنستغرام" صورة تظهر خلالها ابنته تقوم بوضع عددًا من الاستيكرات الملونة على وجهه.
وأرفق الصورة بالتعليق: "تفتكروا أقدر افتح بقى؟"، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه.
وعلى الصعيد الفني يُشارك الفنان عمرو يوسف في بطولة مسلسل "الملك"والذي يُقدم عمرو يوسف خلاله شخصية أحمس "طارد الهكسوس"، ويشاركه البطولة ريم مصطفى وشريف سلامة وسوسن بدر ومحمد لطفي.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
جارته القاصر في غرفة نومه وشقيقتها تنتظرها في "الجلوس"
Lebanon 24
جارته القاصر في غرفة نومه وشقيقتها تنتظرها في "الجلوس"
08:48 | 2021-01-31
31/01/2021 08:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"زينة" ضحية جديدة للعنف الأسري.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية بجريمة عين المريسة
Lebanon 24
"زينة" ضحية جديدة للعنف الأسري.. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية بجريمة عين المريسة
09:01 | 2021-01-31
31/01/2021 09:01:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"الميدل إيست" تلغي رحلاتها الى السعودية وفرنسا.. ومصادرها توضح لـ"لبنان 24" السبب
Lebanon 24
"الميدل إيست" تلغي رحلاتها الى السعودية وفرنسا.. ومصادرها توضح لـ"لبنان 24" السبب
14:40 | 2021-01-31
31/01/2021 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار يهزّ لبايا في البقاع.. إليكم التفاصيل
18:50 | 2021-01-31
31/01/2021 06:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير حيرة الجمهور.. دخلت بعلاقة حب جديدة؟
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير حيرة الجمهور.. دخلت بعلاقة حب جديدة؟
09:00 | 2021-01-31
31/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2021-01-31
إبنة رجاء الجداوي تنشر رسالة بخط يد الفنانة الراحلة
18:00 | 2021-01-31
مجدداً عمرو دياب يثير الجدل.. ظهر مع إعلامية مصرية متزوجة من لبناني
15:20 | 2021-01-31
هشام حداد في تعليق لافت: "اللي بيزمط من انفجار المرفأ وكورونا بيقتلوه التخلف والرجعية"
15:00 | 2021-01-31
احتراق منزل كاتب شهير ونجاة عائلته من الموت (صور)
12:00 | 2021-01-31
الموت يؤلم ظافر العابدين بأعز الناس.. هكذا نعى والدته بكلمات مؤثرة
09:00 | 2021-01-31
تصريحات نارية من نادين الراسي: الممثلات منافقات ولا أحب باسيل والرئيس لم يعد "عونياً" (فيديو)
فيديو
انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو (فيديو)
17:46 | 2021-01-31
01/02/2021 00:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يحقّق فوزاً ثميناً على "بولونيا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يحقّق فوزاً ثميناً على "بولونيا" (فيديو)
13:30 | 2021-01-31
01/02/2021 00:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز منافس لـ"هواوي".. تعرّفوا إلى هاتف "v15 5g" من "Realme" (فيديو)
Lebanon 24
أبرز منافس لـ"هواوي".. تعرّفوا إلى هاتف "v15 5g" من "Realme" (فيديو)
12:00 | 2021-01-31
01/02/2021 00:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact