فنون ومشاهير

فيديو لطفل مذيعة الطقس يفاجئها على الهواء ينتشر.. شاهدوا ردة فعلها

Lebanon 24
01-02-2021 | 12:00
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أثار رد فعل مذيعة كانت تقدم النشرة الجوية في الولايات المتحدة إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فوجئت بطفلها يقترب منها أثناء تقديمها النشرة على الهواء مباشرة.

وبينما كانت المذيعة ليزلي لوبيز تقدّم توقعات الطقس في الصباح من منزلها على قناة "إيه بي سي7"، فوجئت بطفلها (4 أشهر) وهو يظهر معها في "كادر" الكاميرا. 

ومسك الطفل الزاحف ساق والدته، فضحكت وتعاملت مع الموقف بكل احترافية وحملته، واستكملت تقديم النشرة الجوية قبل أن تخرج إلى فاصل إعلاني.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد العديد من مستخدمي "تويتر" برد فعل الأم.
المصدر: وكالات
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