فنون ومشاهير

هيفا دفعت 12 ألف دولار.. جو رعد يكشف عن مقابل تزينه لشعر النجمات

Lebanon 24
01-02-2021 | 15:00
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حلّ مصفف الشعر والمغني جو رعد ضيفاً على برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، وتحدث عن مهنته كمصفف شعروتعامله مع أشهر نجمات الوطن العربي.

وعندما سألته الإعلامية إذا كان يتقاضى مقابل تزين شعر النجمات قال :"نعم أتقاضى أجراً"، وسارعت قائلة: "ليه بيشهروك".

وقال رعد أنه يتقاضى منهن أجورًا، فمثلًا سافر مع الفنانة هيفا وهبي، إلى مصر خلال تصويرها عمل سينمائي.

وأضاف رعد أنها عرضت عليه مبلغا لكنه رفضه، وعند عودته إلى لبنان قامت بإرسال شيك مالي بـ 12 ألف دولار وأرسلت إلى مساعده شيك بـ1000 دولار.

أما الفنانة الامارتية أحلام فدفعت له 100 ألف دولار أميركي مقابل سفره معها إلى مصر، وقال عنها:"مافي أكرم من هيك".

كم جهتها، دفعت الفنانة أصالة له مؤخراً مبلغ 3000 دولار، أما الفنانة نجوى كرم فأرسلت له مرة مبلغ 3000 دولار لتعاونه معها، ولكنه رفض واعتبر أن تعاونه معها شرف في حد ذاته، على حدّ قوله. 
المصدر: نواعم
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