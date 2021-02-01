فنون ومشاهير

يسرا بعد شفائها من كورونا: ممنوع الزيارات

Lebanon 24
01-02-2021 | 21:00
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رغم الإعلان عن تعافي الفنانة المصرية يسرا من مرض فيروس كورونا "كوفيد19"، إلا أنها أعلنت أنها لا تستقبل الزملاء والأصدقاء في الوقت الحالي، إلى حين تعافيها الكامل من آثار المرض.

وبحسب ما ذكرت تقارير، فقد كشف مصدر قريب من يسرا أن الحالة الصحية لها تتحسن فيما تستعد لمتابعة عملها واستئناف تصوير مسلسل "حرب أهلية" اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وكشف المصدر أن يسرا ما تزال تعاني من بعض الآلام في جسدها، لكنها بشكل عام تتحسن، وتقضي فترة النقاهة حاليا.

وفي 25 كانون الأول، أصيبت يسرا بفيروس كورونا، وخضعت للعزل المنزلي بإشراف الأطباء.

وطمأنت يسرا حينها متابعيها باستقرار حالتها الصحية، وشكرت كل من توجه لها بالسؤال عن صحتها.

وقبل يوم من إصابتها، شاركت في تصوير حلقة تلفزيونية ببرنامج “أبلة فاهيتا”.
المصدر: شاشة نيوز
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