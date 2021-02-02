فنون ومشاهير

أصالة تتخطّى أزمة طلاقها وتوضح سبب حذفها صورة طارق العريان ونيكول سعفان (فيديو)

Lebanon 24
02-02-2021 | 06:00
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كشفت النجمة السورية أصالة نصري خلال بث مباشر تواصلت به مع جمهورها لأول مرة عن سبب حذفها صورة طليقها طارق العريان مع نيكول سعفان، بعد انتشار شائعات كثيرة عن وجود علاقة بينهما.

وعلّلت أصالة سبب نشرها الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تحب التعبير عن مشاعرها. وهذا ما دفعها لنشر الصورة رغم الانتقادات الكثيرة التي وُجهّت إليها، لكنها كانت تعبّر من خلالها عن مشاعرها الحقيقية وقتها.

كما رفضت أصالة الحديث عن هذا الموضوع، إلا أنها كشفت أن السبب وراء حذف الصورة هو أنها لا تريد رؤيتها كلما رغبت الدخول إلى حسابها واستعراض محتوياته.

كذلك كشفت عن مشروعٍ جديد وهو أنها تستعد للبدء بكتابة قصة حياتها مستعينةً بكاتبة كبيرة من صديقاتها التي تملك موهبة الكتابة.

وقد وصفت أصالة مذكّراتها بأنها تصلح لأن تكون "فيلماً هندياً"، وقد استعانت بهذا الوصف لأن الكثير من الناس لا يصدقون الأحداث التي تدور ضمن هذه النوعية من الأفلام. وأن ما حدث معها في حياتها من تفاصيل قد لا يصدّقه الناس لشدّة غرابته، والذي يمكن أن يندرج تحت مسمى "فيلم هندي".

وعبّرت أصالة عن عدم قلقها وخوفها من الموت خارج سورية، وأنها تتمنى أن تُدفن في سورية أو مصر أو السعودية أو حتى غيرها من الدول لأن لا فارق بين الدول، وكلها بلاد يجمعها رابط عربي.

كذلك تناقل محبّو أصالة مقطع فيديو يوثّق لحظة وصولها الى اجتماع ودّي مع مجموعة من محبيها وجمهورها في الرياض، وبدت على طبيعتها وفي غاية الراحة، الأمر الذي اعتبره العديد من محبيها أنها نجحت في استعادة قوّتها بعد أزمة انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان، متمنين أن تبقى قوية وتستعيد رونقها وتألقها بعيداً من الحزن والقهر.
 

المصدر: لها
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