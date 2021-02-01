فنون ومشاهير

بعد حذفها لصور زفافهما...هل انفصلت كارلا حداد عن زوجها؟

Lebanon 24
01-02-2021 | 23:00
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حذفت مقدمة البرامج كارلا حداد صور زفافها من السيّد وائل قسيس، على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حتّى أنّها حذفت المنشور الذي أعلنت من خلاله طلاقها من الممثل اللبناني طوني أبو جودة.

وأثارت هذه الخطوة التي قامت بها كارلا الكثير من الجدل حيث اعتقد الكثيرون أن الانفصال حدث بينها وبين وائل.

وفي تصريح خاص لـ"الفن"، أكدت كارلا أنها لم تنفصل عن وائل، وقيامها بحذف صور زفافها والمنشور الذي أعلنت من خلاله طلاقها من طوني أبو جودة، هو لانها قرّرت أن لا تقحم حياتها الشخصية على "السوشال ميديا" وتبقيها بعيدة عن الأضواء.
المصدر: الفن
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