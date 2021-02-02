فنون ومشاهير

سرطان الرئة ينهي حياة هذا الممثل عن 44 عاماً (صورة)

Lebanon 24
02-02-2021 | 21:00
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أشار تقرير لموقع صحيفة Huffington Post بالنسخة الفرنسية إلى وفاة الممثل الأميركي داستن دايموند عن 44 عاماً بعد معاناة مع سرطان الرئة.

وأشار إلى أن هذا حدث بعد مرور ما لا يزيد عن 3 أسابيع على تشخيص إصابته بالمرض الخبيث. وفي هذا السياق قال وكيل أعماله روجية بول للنسخة الأميركية من الصحيفة نفسها إنه "لم يتألم كثيراً".

وأضاف: "أصيب بنوع قاس وغير قابل للشفاء من السرطان الخبيث. وقد انتشر بسرعة كبيرة في جسمه. أما العزاء الوحيد فهو أنه لم يعان كثيراً".

ويشار إلى أن الفنان الراحل بدأ مسيرته الفنية في العام 1987 من خلال مشاركته في سلسلة "صباح الخير السيدة بليس". وعرف بظهوره في المواسم الأربعة من مسلسل Saved by the Bell حيث أدى فيه سامويل التلميذ غريب الأطوار.

وفي العام 2015 تم سجنه لمدة 3 أشهر لأنه قام بطعن زبون في أحد أماكن السهر في ويسكنسون على خلفية شجار. أما في العام الماضي (2020) فكان دايموند الغائب الأكبر عن الموسم الجديد من العمل الذي عرض على منصة Peacock الافتراضية.
 
 
المصدر: لها
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