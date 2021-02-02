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فنون ومشاهير
راغب علامة وزوجته جيهان يستعيدان ذكرياتهما مع إبنهما خالد (صورة)
Lebanon 24
02-02-2021
|
23:00
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حرصت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة على مشاركة متبايعيها عبر ستوري "إنستغرام" صورة عائلية مع زوجها وإبنهما خالد في مرحلة الطفولة.
وذكرت جيهان علامة كواليس الصورة وهى أن ابنها خالد كان فى هذه اللحظات يشعر بالغيرة عليها كوالدته، بسبب أن والده الفنان راغب علامة كان يحتضنها فى لقطة طريفة.
وأعاد راغب نشر هذه الصورة أيضاً عبر خاصيّة ستوري، حيث كان في وقت سابق أيضاً قد نشر صورة ما بين الماضي والحاضر عاد بها إلى طفولته حيث كان طفلاً رضيعاً.
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