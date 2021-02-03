طفل مذيعة يقتحم نشرتها المباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

أثناء تقديمها النشرة الجوية في الولايات المتحدة الأميركية، فاجأ إبن المذيعة وتدعى ليزلي لوبيز، بحضنها أثناء البث المباشر بطريقة عفوية وطريفة، إذ أن عمره لا يتعدى الأشهر.وفي التفاصيل كانت ليزلي تقدم النشرة الجوية مباشرة من منزلها على قناة "إيه بي سي7" الأميركية، ما أثار إندهاشها وتعاملت مع الموقف بكل احترافية وحملته، واستكملت تقديم النشرة الجوية قبل أن تخرج إلى فاصل إعلاني.لاقى الفيديو الطريف إنتشاراً واسعاً في صفوف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أثنوا على إحترافية المذيعة في التعامل مع موقف صادفها بشكل مفاجئ.