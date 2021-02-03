فنون ومشاهير

جيسي عبدو تتعرض للانتقاد بسبب نشرها صورا بعد وفاة والدها.. هكذا ردّت

Lebanon 24
03-02-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-790386-637479384682505325.jpg
Doc-P-790386-637479384682505325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت الممثلة جيسي عبدو على المنتقدين عبر "انستغرام"، الذين وجهوا لها اللوم لنشرها صورها وعودتها لحياتها الطبيعية بعد وفاة والدها منذ أشهر.

ومن بين التعليقات التي نشرتها عبدو: "والله ما صرلوا أبوكي سنة، دغري نسيتي بيك، رجعت لحياتها العادية".

وردت على الانتقاد قائلة: "هيدا نموذج صغير من شو عم بتعرضلو من 8 شهور! أنا ما بحب إنشر طاقة سلبية ولا بحب إبكي كل النهار وخصوصاً على مواقع التواصل الإجتماعي عندي.. أنا ما نسيت ولا لحظة بس الزعل بيبقى بالقلب ما ضروري كل النهار إحكي عنو".

وأضافت عبدو: "هيك ناس أنا دغري عم بعملها بلوك لأنو ما بتشبهني ولا بحبن يكونوا على صفحتي".
 
 
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:24 | 2021-02-03
12:00 | 2021-02-03
09:00 | 2021-02-03
06:00 | 2021-02-03
23:00 | 2021-02-02
21:00 | 2021-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website