جيسي عبدو تتعرض للانتقاد بسبب نشرها صورا بعد وفاة والدها.. هكذا ردّت

ردت الممثلة جيسي عبدو على المنتقدين عبر "انستغرام"، الذين وجهوا لها اللوم لنشرها صورها وعودتها لحياتها الطبيعية بعد وفاة والدها منذ أشهر.ومن بين التعليقات التي نشرتها عبدو: "والله ما صرلوا أبوكي سنة، دغري نسيتي بيك، رجعت لحياتها العادية".وردت على الانتقاد قائلة: "هيدا نموذج صغير من شو عم بتعرضلو من 8 شهور! أنا ما بحب إنشر طاقة سلبية ولا بحب إبكي كل النهار وخصوصاً على مواقع التواصل الإجتماعي عندي.. أنا ما نسيت ولا لحظة بس الزعل بيبقى بالقلب ما ضروري كل النهار إحكي عنو".وأضافت عبدو: "هيك ناس أنا دغري عم بعملها بلوك لأنو ما بتشبهني ولا بحبن يكونوا على صفحتي".