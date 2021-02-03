"شيطانة"... هيفاء وهبي تنفعل بطريقة غير مسبوقة على متابعة تمنت لها الموت

انفعلت الفنانة هيفاء وهبي، على متابعة أساءت لها في تعليق على إحدى صورها.



وجاء تعليق المتابعة: "غيروا العنوان من الأولى بجمال العيون إلى الأولى في الفحشاء والدعارة يا ريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر شيطانية في صفة إنسان".

وقررت هيفاء وهبي الرد، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وأعادت نشر التعليق مرة أخرى، وقالت إن "التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصا اللي بالعربي إذا دلت على شيء فهو إنو أصحابها ثقتهم بنفسهم صفر".وأضافت وهبي: "لازم كل دولة تمنع أي ابن حرام أنو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لأن ما يحصل جرائم انسانية يجب ان يعاقب عليها القانون".وتابعت: "وللاسف أغلبها تعليقات من بنات خليني أنصحك يا حاقدة الرجل عمره ما حيهتم بوحدة لما يعرف أنها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لأنه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير، والأنثى الحقيقة هي من تدعم المرأة وليس العكس".