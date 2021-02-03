فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير مروّع

فوجئ متابعو حساب الفنانة الأردنية المقيمة في الكويت دانة المساعيد بصورة نُشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيها بحالة صعبة في أحد المستشفيات... ليتبين أنها تعرّضت لحادث سير مروّع أدى إلى إصابتها من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وإثر هذا تمنّى لها الناشطون الشفاء العاجل متسائلين عن سبب الحادث وكيفية وقوعه. وأرفقت دانة الصورة بطلب الدعاء لها وبالتعليق: "دعواتكم حق دانة سوت حادث سير اليوم".ويُشار إلى أن المساعيد بدأت رحلتها الفنية في العام 2009 من خلال مشاركتها في البرنامج الكوميدي "طول بالك" إلى جانب الفنان طارق العلي. كذلك شاركت في أعمال تلفزيونية أخرى هي "بنات الثانوية" في العام 2011، "بنات الجامعة" في 2012، "الجدة لولوة" في 2015، "لك يوم" في 2015، "حريم أبوي" في 2016، "إلي ماله أول" و"بعد النهاية" وسهرة "للوطن عزوة سالفتي بالغزو" في العام في 2016، والفيلم الوثائقي "أوفيه" في 2017، علماً أن دانة المساعيد من مواليد 3 تشرين الأول 2001.