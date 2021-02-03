فنون ومشاهير

طليق نجوى كرم يحدث ضجة ويكشف سبب انفصالهما.. هذا ما قاله عنها بعد سنوات (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2021 | 12:00
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كشف المنتج يوسف حرب في تقرير لـ Et بالعربي عن مساعدته بعض الفنانين والفنانات في الحصول على الجنسية الكندية كما تحدّث عن سبب إنفصاله عن الفنانة نجوى كرم .

 

وأكّد يوسف أن الزواج بفنانة أمر في غاية الصعوبة حيث أنه لم يتحمل أضواء الشهرة والعلاقات التي تحدث خاصة وأنه بطبعه شخص غيور جدا وهو ما دفعهما للانفصال .

 

وأشار يوسف أنه مازال يحب نجوى ويحترمها كصديقة، مؤكّداً أنه لن يلومها لأن الزواج من فنانة أمر صعب .

 

وأضاف يوسف أن نجوى كانت تغار أيضاً عليه كثيرا ومن هنا قررا الانفصال قائلاً : " ما زلت أحبها وأحترمها فهي لم تذكرني بسوء ولا أنا أذكرها بسوء، ففي كل الأحوال نحن لم نرَ من بعضنا ما يجعلنا نكره بعضنا".

 
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