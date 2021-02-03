طليق نجوى كرم يحدث ضجة ويكشف سبب انفصالهما.. هذا ما قاله عنها بعد سنوات (فيديو)

كشف المنتج يوسف حرب في تقرير لـ Et بالعربي عن مساعدته بعض الفنانين والفنانات في الحصول على الجنسية الكندية كما تحدّث عن سبب إنفصاله عن الفنانة نجوى كرم .

وأكّد يوسف أن الزواج بفنانة أمر في غاية الصعوبة حيث أنه لم يتحمل أضواء الشهرة والعلاقات التي تحدث خاصة وأنه بطبعه شخص غيور جدا وهو ما دفعهما للانفصال .

وأشار يوسف أنه مازال يحب نجوى ويحترمها كصديقة، مؤكّداً أنه لن يلومها لأن الزواج من فنانة أمر صعب .

وأضاف يوسف أن نجوى كانت تغار أيضاً عليه كثيرا ومن هنا قررا الانفصال قائلاً : " ما زلت أحبها وأحترمها فهي لم تذكرني بسوء ولا أنا أذكرها بسوء، ففي كل الأحوال نحن لم نرَ من بعضنا ما يجعلنا نكره بعضنا".