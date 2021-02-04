فنون ومشاهير

أغنيتان جديدتان لفضل شاكر.. وهذه هي لهجتهما

Lebanon 24
04-02-2021 | 06:00
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علم موقع الفن أن الفنان فضل شاكر انتهى من التحضير لأغنينين جديدتين باللهجة اللبنانية ينتظر اصدارهما بالأشهر المقبلة وبتعاون بهما مع الشاعر مازن ضاهر والشاعر والملحن أيمن قميحة.
وكان فضل قد طرح أغنيته الجديدة منذ بضعة ساعات بعنوان "ليه"، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي باللهجة الخليجية.
كما ان فضل كان اصدر مؤخرا أغنية "ابقى قابلني"، من كلمات الشاعر عمرو المصري، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع الموسيقي عمرو الخضري.
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