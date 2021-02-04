فنون ومشاهير

تيم حسن ونادين نسيب نجيم في مسلسل جديد؟

Lebanon 24
04-02-2021 | 12:00
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بعد تداول أخبار عن مشاركة الممثل تيم حسن بطولة فيلم جديد مع النجم قصي خولي والممثلة نادين نسيب نجيم، سارع  حسن لتوضيح الأمر عبر مواقع التوصل الاجتماعي، نافياً كل الأخبار المتداولة.

ونشر حسن تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "لا صحة لما يتداول من أخبار حول فيلم حاليّ لي".

وتابع: "بانتظار مشاهدتكم وآرائكم عن مسلسل (أنا) قـريبا على تطبيق شاهد، إنتاج صباح إخوان إخراج سامر البرقاوي وتأليف د. عبير شرارة".

المصدر: نواعم
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