فنون ومشاهير

فيديو يثير الجدل: جلسة مع راقصة تعرّض أحمد عدوية لهجوم عنيف.. شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
04-02-2021 | 09:00
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تعرّض الفنان المصري أحمد عدوية لموجة واسعة من الانتقادات بسبب جلسة جمعته مع إحدى الراقصات، وظهر هذا في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وبدا فيه عدوية وهو يتفاعل مع الراقصة بطريقة أحدثت موجة من الجدل، وركز الكثيرون على نظراته إليها أثناء رقصها، كما على وضعه يده على ركبتها.

 

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واعتبر هؤلاء أن تصرف عدوية جريء ولا يليق بمكانته كرجل يتمتع بقيمة فنية عالية. ومما جاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات: "يالله حسن الخاتمة وين زوجته عنه؟" و"قرف وقلة دين" و"هو فيه حيل يمشي عشان هالحركات؟" و"النظرة وهي ترقص!" و"هوا ما تاب من الي صارله قبل؟ الله يهديه".

المصدر: لها
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