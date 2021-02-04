فنون ومشاهير

إعلامي خليجي "يهدد" نوال الزغبي.. ما القصة؟

Lebanon 24
04-02-2021 | 15:00
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بطريقة لفتت أنظار الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مازح الإعلامي الكويتي حمد العلي المعروف باسم حمد قلم الفنانة نوال الزغبي.

 

وجاء هذا في تغريدة نشرها على حسابه الخاص على "تويتر" وأشار فيها إلى أنه مستعد لنشر شائعة تتعلق بها وتشير إلى أنها تحبه إن لم تصدر فيديو كليب أغنيتها الجديدة "قلبي وقف".

 
 

وفي هذا السياق غرد: "تنزلينه اليوم ولا أطلع إشاعة انك تحبيني". وتفاعلت معه الفنانة وكتبت: "ما أنا بموت فيك". وأطلق هذا موجة من التعليقات التي أثنت على طرافة الإعلامي والنجمة وخفة دمهما.

 

يُشار إلى ان نوال نشرت في وقت سابق الدعاية الترويجية لفيديو كليب أغنية "عقلي وقف" الذي تم تصويره في بيروت بالتعاون مع المخرج اللبناني فادي حداد.

المصدر: لها
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