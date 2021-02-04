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فنون ومشاهير
بعد غيبوبة دامت 20 يوماً... هذه أولى كلمات هذا الفنان
Lebanon 24
04-02-2021
|
21:00
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طمأن الملحن الكويتي فهد الناصر متابعيه إلى حقيقة وضعه الصحي بعد دخوله في غيبوبة وبقائه في العناية المشددة لمدة 20 يوماً. وتوجه إلى هؤلاء من خلال تغريدة نشرها على حسابه الخاص على "تويتر" وكتب: "مساء الخير أحبتي وأهلي وعزوتي يسأل الجميع عن صحتي. أنا بخير بفضل الله ومن ثم دعاؤكملا .حَرَمَني الله هذا الحب الذي لن أُوفيه قدرهُ ما حَيِييت وأنا بإنتظار أوامر الكادر الطبي فيما يراه مناسباً في مسألة الخروج من الطبيب. لا اراكم الله مكروهاً بعزيز".
كما غرد في وقت سابق: "أكثروا من حمد الله. مساء الخير أحبتي وأهلي وعزوتي. يسأل الجميع عن صحتي. أنا بخير بفضل الله ومن ثم دعاؤکم لا تحرمني الله هذا الحب الذي لن أوفيه قدره ما حييت".
وأضاف: "وأنا بانتظار أوامر الكادر الطبي فيما يراه مناسبا في مسألة الخروج من الطبيب. لا أراكم الله مكروه في عزيز".
وتابع: "أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني بسم الله أرقيني. أسال الله رب العرش العظيم أن يشفيني".
وكانت شقيقته نمارق طلبت من المتابعين، عبر حسابها على موقع التغريدات، الدعاء لشقيقها وعلقت: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أخي وحبيبي فهد.. وأسأل الله الذي فوق عرشه أن ينزل عليه شفاء وعافية لا تغادر سقما يا من أمره بين الكاف والنون".
وفي وقت لاحق أشارت إلى مغادرته العناية المركزة معلنةً أنه تم وضعه تحت الملاحظة الطبية المكثفة مع منع الزيارة.
المصدر: لها
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