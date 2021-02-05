ممثلة لبنانية تُصاب وزوجها بكورونا.. وتتلقى أبشع خبر بوفاة أعز الناس

أعلنت الممثلة ومقدمة البرامج كاتيا كعدي وفاة زوج شقيقتها بفيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع، لافتة الى أنها لم تعلن الخبر حينها بسبب دخول والدتها الى المستشفى وكان وضعها الصحي حرجًا.

ولفتت كاتيا الى أنها أصيبت بكورونا هي وزوجها أيضًا لكن تعافيا لاحقاً، ووالدتها كانت تصارع الفيروس في المستشفى لكن صحتها تحسنت حالياً، إلا ان الوباء استطاع أن يهزم زوج شقيقتها.

وروت كاتيا تفاصيل ما حدث معها وكتبت عبر حسابها على انستغرام: "توفي زوج أختي جورج نجم، في 11 كانون الثاني 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور صحته، ونقله إلى المستشفى. بالوقت نفسه دخلت امي الى المستشفى بسبب اصابتها بكورونا أيضاً، وبنفس الوقت علمت انا وزوجي بإصابتنا بكورونا ولم تكن العوارض قوية علينا. ثم بعد عدة أيام فرحنا لتحسن صحة زوج اختي جورج في المستشفى لغاية يوم 11 ففجعنا بخبر وفاته بعد هبوط الاوكسيجين عنده ما أدى الى وفاته بسبب أزمة قلبية، كان الحزن حزنين لم نستطع توديعه أو أن نكون الى جانبه بأزمته الصحية ولم ننعيه بوقتها لأننا أخفينا الموضوع عن أمي التي كانت تصارع كورونا في المستشفى وحالتها الصحيّة كانت سيئة.

اليوم أعلن هذا الخبر "البشع ضيعانك يا جورج ، بكرت كتير، كنت أخاً وصديقاً لي وأبًا مثاليًا لأولادك وفرحتك كانت لا توصف بإبنك الذي يدرس طبيبًا وابنتك الصغيرة الدلوعة". فيروس كورونا يأخذ منا "الاوادم ويترك الحكام يلي وصلونا لهون. الله يرحمك سنشتاق لك كثيرًا."

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