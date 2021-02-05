فنون ومشاهير

عزت العلايلي في ذمة الله عن عمر ناهز 86 عاما.. ونقيب المهن التمثيلية يكشف سبب الوفاة

Lebanon 24
05-02-2021 | 12:04
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توفي الفنان المصري القدير عزت العلايلي، الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال نجله محمود العلايلي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفى صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".
 

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية العلايلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق "انستغرام" صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا "البقاء لله فارس الدراما العربية".
 

وكشف زكي، أسباب وفاة الفنان عزت العلايلي، موضحاً  في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، أن الفنان الراحل توفي في منزله بعد معاناة من أمراض الشيخوخة، مضيفا أنه تواصل معه منذ يومين بالضبط، وكان في حالة صحية جيدة.
 
من أعمال العلايلي
 والعلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.
 
تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).
المصدر: روسيا اليوم
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