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فنون ومشاهير
باسل خياط يواجه يسرا لأول مرة في "حرب أهلية"
Lebanon 24
05-02-2021
|
23:00
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للمرة الأولى، تجتمع الفنانة يسرا والفنان السوري باسل خياط في عمل تليفزيوني، بعدما تعاقد باسل رسميا على بطولة مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، المقرر أن ينافس ضمن موسم دراما رمضان 2021.
المنتج جمال العدل أعلن التعاقد مع باسل خياط رسميًا لينضم إلى فريق عمل المسلسل، الذي بدأ تصويره بالفعل منذ أيام قليلة، بمشاركة يسرا، ومن المقرر أن ينضم باسل خلال أيام لتصوير مشاهده بإحدى المناطق بمدينة السادس من أكتوبر، ليدشن أول عودة رسمية للدراما المصرية بعد غياب ثلاثة أعوام عن الدراما المصرية منذ قدم بطولة مسلسل "الرحلة".
مسلسل "حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، يتم تغييره لاحقا، ويدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، ويشارك في بطولته جميلة عوض وسينتيا خليفة وبسنت صيام.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، كان مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج العدل جروب.
المصدر: سيدتي
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