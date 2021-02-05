شبيهة السيدة فيروز توجه لها رسالة: انا وجه من دون اسم.. وهذه هي قصتي! (فيديو)





"الجميلة" تواصلت مع صاحبة الفيديو، وهي سيدة فلسطينية أميركية تُدعى علا واشتهرت بواسطة صفحتها على موقعي" تيك توك" و"انستغرام" تحت عنوان "ollaskitchen"، أي "مطبخ علا". انتشر فيديو بشكل واسع على موقع " تيك توك" منذ فترة وبعدها تصدّر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشبه الكبير بين بطلته والسيدة فيروز. وحمل الفيديو عنوان " فيروز تحضّر الكنافة" وصوّرته صاحبته على إيقاع أغنية فيروز الشهيرة "أنا لحبيبي"، فمن هي شبيهة فيروز؟."الجميلة" تواصلت مع صاحبة الفيديو، وهي سيدة فلسطينية أميركية تُدعى علا واشتهرت بواسطة صفحتها على موقعي" تيك توك" و"انستغرام" تحت عنوان "ollaskitchen"، أي "مطبخ علا".

تُعرّف علا عن نفسها على أنها سيدة عربية وتحديداً فلسطينية، تعيش مع عائلتها منذ سنوات في ولاية نيو جيرسي الاميركية. بعدها تزوجت وأسست عائلتها. وعلا هي والدة لثلاثة أولاد، شابان وفتاة وهما وليد وشريف ونرجس وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة.







تعبّر علا عن أسفها، كيف تناولت بعض المواقع خبر شبهها للسيدة فيروز بطريقة "غير موضوعية"، دون تسليط الضوء على قصتها، خصوصاً أن ابنتها هي جزء من فيديوهاتها اليومية، وهي عمدت على إظهارها "لتكون صوت ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم أجمعه"، بحسب تعبيرها. وتقول "انا وجه من دون اسم.. لم يعرّفوا عني بطريقة جيدة، استغلوا الفيديو المنشور وأخذوا صورتي دون ذكر اسمي". تعبّر علا عن أسفها، كيف تناولت بعض المواقع خبر شبهها للسيدة فيروز بطريقة "غير موضوعية"، دون تسليط الضوء على قصتها، خصوصاً أن ابنتها هي جزء من فيديوهاتها اليومية، وهي عمدت على إظهارها "لتكون صوت ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم أجمعه"، بحسب تعبيرها. وتقول "انا وجه من دون اسم.. لم يعرّفوا عني بطريقة جيدة، استغلوا الفيديو المنشور وأخذوا صورتي دون ذكر اسمي".



رسالة علا لفيروز

وعن الشبه بينها وبين السيدة فيروز، تقول علا: "أتشرف بأن اكون شبيهةً للأسطورة فيروز، وأريد أن أقول لها أنها من أجمل نساء العالم ، كما أشكرها على أغانيها ومحبتها لفسلطين. هي بالنسبة لنا حمامة سلام ونشعر بمساندتها لنا".



