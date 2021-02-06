بعد اصابته بكورونا وتدهور صحته الموت يؤلم فنانا لبنانيا.. فقد أعز الناس

أعلن الفنان ناجي الاسطا خبر وفاة جدّته السيدة ناديا زيدان عون من خلال تغريدة له عبر حسابه على "تويتر".

ونشر الاسطا ورقة النعوة وعلّق عليها: "الله يرحمك يا ستي.. امي التانية.. نفسك بالسما".

الله يرحمك يا ستي..

امي التانية.. نفسك بالسما 🙏 pic.twitter.com/ZvKKH883Gb — Naji Osta (@OstaNaji) February 5, 2021

وكان ناجي قد أصيب منذ مدة بفيروس كورونا وتدهورت حالته حيث لم يتم التمكن من إيجاد سرير شاغر له بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمرضى. وحينها أكد أنه تم وضعه على جهاز للتنفس الصناعي بعد تراجع مستوى الأوكسيجين في جسمه.