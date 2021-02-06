فنون ومشاهير

بعد اصابته بكورونا وتدهور صحته الموت يؤلم فنانا لبنانيا.. فقد أعز الناس

Lebanon 24
06-02-2021 | 09:00
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أعلن الفنان ناجي الاسطا خبر وفاة جدّته السيدة ناديا زيدان عون من خلال تغريدة له عبر حسابه على "تويتر".

 

ونشر الاسطا ورقة النعوة وعلّق عليها: "الله يرحمك يا ستي.. امي التانية.. نفسك بالسما".

 

 
 

وكان ناجي قد أصيب منذ مدة بفيروس كورونا وتدهورت حالته حيث لم يتم التمكن من إيجاد سرير شاغر له بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمرضى. وحينها أكد أنه تم وضعه على جهاز للتنفس الصناعي بعد تراجع مستوى الأوكسيجين في جسمه.

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