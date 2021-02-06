ممثلة سورية تثير الجدل بإعلان موعد زفافها ثم تتراجع!

أثارت الممثلة السورية ليليا الأطرش جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلانها عبر خاصية "الستوريز" على انستغرام عن موعد زواجها بعد طول انتظار.

وحدّدت ليليا موعد حفل الزفاف، وكتبت على صورة لخاتم خطوبة: "تمّ بعون الله تحديد تاريخ زواجي، وأتمنى الجميع مشاركتي سعادتي، يوم 29 شباط للزفاف". إلا ان اصدقائها وأغلب الجمهور لم ينتبهوا إلى التاريخ غير موجود في شهر شباط في الاساس هذا العام، وانهالت عليها التبريكات والتعليقات التي تمنت لها السعادة.

وبعد الضجة التي حصلت على مواقع التواصل، خرجت ليليا بمقاطع فيديو بكامل اناقتها وجمالها قالت فيها: "اعذروني نحنا بحجر وكورونا والواحد بيتهضمن بس يبدو اني تهضمنت زيادة بس ماشي الحال وبدي اشكركم كلكم على رسائلكم والتهنئة انا ما توقعت ما تكشفوني من الاول لكن يبدو كلنا ما عم نركز".

وكانت الأطرش قد أعلنت في وقت سابق تعافيها من كورونا بعدما أعلنت عن معاناتها منه وبأنها فقدت حاستي التذوق والشمّ.