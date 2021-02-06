فنون ومشاهير

هيفا وهبي لن تمثل إلى جانب يسرا.. خلافات على الأجر؟

Lebanon 24
06-02-2021 | 15:00
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أكدت شركة "العدل غروب" في بيان لها، أنه لا صحة لوجود خلاف بين شركة العدل والفنانة هيفا وهبي، بعد اعتذار الأخيرة عن عدم المشاركة في مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا.

 

وقال المتحدث الإعلامي للشركة إنه لم يحدث أي خلاف على الأجر مع هيفا، أو حتى بخصوص وضع اسمها على التترات، كما أشيع على مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية.

 

ونفى البيان كل ما تردد عن أسباب رفض هيفاء المشاركة في المسلسل، مؤكداً أن السبب الحقيقي هو تنظيم المواعيد، نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا وإغلاق بعض الدول، كان من الصعب أن يتم التوفيق بين المواعيد وسفرها.

 

يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" من بطولة الفنانة يسرا وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021. وهو اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقاً، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

المصدر: لها
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