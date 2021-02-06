فنون ومشاهير

إصابة جينيفر لورانس في انفجار أثناء تصوير فيلمها الجديد

Lebanon 24
06-02-2021 | 21:00
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تعرضت الممثلة الأميركية جينيفر لورانس لحادث أثناء تصوير فيلمها الجديد Don't Look Up مع نتفليكس.

ونشرت صحيفة "ياهو" الإلكترونية، خبر إصابة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس بشظايا زجاجية ناتجة عن انفجار أحد المؤثرات الخاصة بتصوير الفيلم.
 
ووفقاً لما أفادته الصحيفة، فإن لورانس شوهدت وهي تمسك وجهها بيديها وأن التصوير قد توقف بسبب تعرضها للإصابة، ونشرت كذلك صحيفة "فوكس نيوز" الأميركية أن لورانس البالغة من العمر 30 عاماً تعرضت لجرح في جفنيها نتيجة تطاير شظايا الزجاج في وجهها وإلى الآن لم ترد أي معلومات إضافية عن مدى سوء إصابتها ولم يُعلق أحد من ممثلي شركة نتفليكس أو المتحدثين عن لورانس.
 
 
المصدر: نواعم
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