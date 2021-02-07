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فنون ومشاهير
فتاة صينية تقلّد عادل إمام بطريقة طريفة في مشهد من "شاهد ما شفش حاجة" (فيديو)
Lebanon 24
07-02-2021
|
06:00
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فاجأت فتاة صينية تدعى "آسيا"، المتابعين بتقليدها الممثل المصري عادل إمام، بطريقة طريفة في أحد أشهر مشاهد مسرحيته "شاهد ما شفش حاجة".
وظهرت الفتاة في ديكور شبيه بخشبة المسرح، وإستخدمت المكياج والملابس المشابهة لشخصية عادل إمام في المسرحية.
وتحدثت الفتاة بنفس حوار إمام الشهير مع حاجب المحكمة في المسرحية "برعي"، والذي لعب دوره الممثل سامي جوهر.
وأوضحت الفتاة أن صديقاً لها شرح لها معاني الكلمات العامية، وأسلوب حديث إمام، مشيرة الى أن تعابيره تنقل الفرح دائماً.
المصدر: الفن
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