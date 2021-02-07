فنون ومشاهير

تامر حسني يثير اهتمام الجمهور بما قاله: "يجب الردّ على الغل والكراهية"

Lebanon 24
07-02-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-791730-637483174233267111.jpg
Doc-P-791730-637483174233267111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دائماً ما يحاول الفنان تامر حسني بث حالة من الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية بين جمهوره خلال الفترة الأخيرة.

وفي آخر ظهور له على حسابه الخاص على"إنستغرام"، كتب تامر حسني: "نهاركم جميل زيكم، من كام يوم نزلت بوست تحفيزي ليكم عن النجاح والحقيقة فرحت أوي من استقبالكم للبوست، وسبحان الله حسيت ناس كتير كانت مستنية تسمع كلام زي دا، يا جماعة إحنا في العصر الصعب دا بنواجه كمية حقد وغل وكراهية وطاقة سلبية مش طبيعية، لازم نرد عليها بالعكس لازم يكون في طاقة أكبر بترد على كل الإحباط دا".

وأضاف: "الحقيقة إن أنا عندي بعض الخبرات في الحياة من خلال رحلتي المتواضعة أحب أوصلها ليكم، ححاول كل كام يوم أتناقش معاكم في موضوع أو أقترح عليكم حاجة بعملها دايماً، هبدأ بحاجة بعملها باستمرار وعلمتها للمقربين مني ومواظبين عليها من سنين، وهي إنكم حالاً تستحضروا ناس في دماغكم بتحبوهم وتدعولهم بأسمائهم في ظهر الغيب بكل اللي يتمنوه".

وتابع: "كل فتره نكررها ونثبتها زي ما بنثبت حاجات تانية في حياتنا مش بالأهمية دي، والله هتلاقوا تساهيل كتير حصلت مش هتعرفوا بتحصل منين، يلا بينا دعوات".

يذكر أن تامر حسني قرر بشكل نهائي، عدم طرح فيلمه الجديد "مش أنا" في دور السينما إلا بعد أن تعود دور العرض للعمل بشكل كامل وليس 50 في المئة من طاقتها كما هو الحال الآن، ولم يحدد تامر حسني موعدًا محددًا لطرح الفيلم إلا بعد تحقق هذا الشرط.

 
المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-02-07
18:00 | 2021-02-07
15:00 | 2021-02-07
12:00 | 2021-02-07
09:00 | 2021-02-07
06:00 | 2021-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website