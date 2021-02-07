تامر حسني يثير اهتمام الجمهور بما قاله: "يجب الردّ على الغل والكراهية"

دائماً ما يحاول الفنان تامر حسني بث حالة من الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية بين جمهوره خلال الفترة الأخيرة.

وفي آخر ظهور له على حسابه الخاص على"إنستغرام"، كتب تامر حسني: "نهاركم جميل زيكم، من كام يوم نزلت بوست تحفيزي ليكم عن النجاح والحقيقة فرحت أوي من استقبالكم للبوست، وسبحان الله حسيت ناس كتير كانت مستنية تسمع كلام زي دا، يا جماعة إحنا في العصر الصعب دا بنواجه كمية حقد وغل وكراهية وطاقة سلبية مش طبيعية، لازم نرد عليها بالعكس لازم يكون في طاقة أكبر بترد على كل الإحباط دا".

وأضاف: "الحقيقة إن أنا عندي بعض الخبرات في الحياة من خلال رحلتي المتواضعة أحب أوصلها ليكم، ححاول كل كام يوم أتناقش معاكم في موضوع أو أقترح عليكم حاجة بعملها دايماً، هبدأ بحاجة بعملها باستمرار وعلمتها للمقربين مني ومواظبين عليها من سنين، وهي إنكم حالاً تستحضروا ناس في دماغكم بتحبوهم وتدعولهم بأسمائهم في ظهر الغيب بكل اللي يتمنوه".