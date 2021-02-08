تغيير في شكل كاظم الساهر يُفاجئ محبيه... خضع للتجميل؟ (فيديو)

فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر متابعيه بتغيير كبير طرأ على ملامحه. وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو مصور له تناقله عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام".

وتبين أنه تم تسجيله في إطار دعم القيصر لمهرجان الأخوة الإنسانية الذي أقيم في الإمارات. ومن خلاله أشاد بالجهود التي تبذل في هذه الدولة من أجل دعم القيم الإنسانية. كما شدد على أهمية الإنسان.

View this post on Instagram

A post shared by نجوم اليوم Njoom Alyoum (@njoomalyoum)





وأثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين إلا أن العديد من التعليقات ركزت على شكله حيث رأى الكثيرون أنه تغير إلى حد كبير. ومما كتب فيها على أحد تلك الحسابات: "حبيبي تخبل الله يحميك ويطول عمرك والشيب يخبل عليك" و"شو هالتجميل يا كضومة بوتوكس وفيلر وسمايل هوليود وتوريد شفايف" و"شهل جمال كلما تكبر تحلى" و"كلما يكبر يحلو أكثر" و"حبيت اللوك نار عليك ساهر" و"خلص البوتوكس من العيادات".