هل عادت كارين رزق الله لفادي شربل؟

عادت مؤخرا الممثلة كارين رزق الله من دبي إلى بيروت بعدما انتهت من تصوير مسلسل "350 غرام" الذي يجمعها بالممثل عابد فهد والذي من المتوقع ان يعرض في شهر رمضان.

وذهبت كارين فوراً إلى منزلها لترى ابنتيها بعدما غابت عنهما شهرا كاملا.

ونشرت فيديو طريفا اظهرها غاضبة تسأل عن الأغراض المخربة في المنزل وقالت فيه: "لا استطيع ترككما لحظة لوحدكما. "

واللافت كان سماع صوت الممثل فادي شربل في الفيديو لكنه لم يظهر فيه، ما فتح الشكوك مجددا حول حقيقة علاقة الزوجين وعودتهما لبعضهما.

وكان فادي شربل كشف مؤخرا في لقاء إذاعي انه لم يطلق كارين، علما ان الأخيرة تلتزم الصمت في ما خص هذا الموضوع.