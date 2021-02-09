فنون ومشاهير

حماة نانسي عجرم مريضة.. ومعلومات متضاربة عن السبب

Lebanon 24
09-02-2021 | 12:00
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كشف محبو الفنانة نانسي عجرم، عن مرض حماتها، السيدة جميلة الهاشم والدة زوجها فادي الهاشم، وفق ما أفاد موقع "الجرس". 

وطالب محبو عجرم من الجميع الدعاء لها بالشفاء وكتبوا: "نطلب منكم الدعاء وصلاة لمدام أم فادي السيدة جميلة الهاشم بالشفاء العاجل والله يشفيها ويقومها بسلامه يا ربّ يا كريم … الله يعطيكِ الصحة والعافية ويطول بعمرك مدام أم فادي يالغاليه".

وأشار "الجرس" الى أن حتى الآن تتضارب الأقاويل حول مرض السيدة هاشم، فالبعض يشيع إنها اصيبت بكورونا، والبعض الآخر يؤكد إنها مريضة منذ فترة طويلة ولا علاقة لكورونا بتدهور حالتها مؤخراً.
المصدر: الجرس
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