24
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
حماة نانسي عجرم مريضة.. ومعلومات متضاربة عن السبب
Lebanon 24
09-02-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف محبو الفنانة نانسي عجرم، عن مرض حماتها، السيدة جميلة الهاشم والدة زوجها فادي الهاشم، وفق ما أفاد موقع "الجرس".
وطالب محبو عجرم من الجميع الدعاء لها بالشفاء وكتبوا: "نطلب منكم الدعاء وصلاة لمدام أم فادي السيدة جميلة الهاشم بالشفاء العاجل والله يشفيها ويقومها بسلامه يا ربّ يا كريم … الله يعطيكِ الصحة والعافية ويطول بعمرك مدام أم فادي يالغاليه".
وأشار "الجرس" الى أن حتى الآن تتضارب الأقاويل حول مرض السيدة هاشم، فالبعض يشيع إنها اصيبت بكورونا، والبعض الآخر يؤكد إنها مريضة منذ فترة طويلة ولا علاقة لكورونا بتدهور حالتها مؤخراً.
المصدر: الجرس
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. أكثر من 20 ألف فرصة عمل عن بُعد في لبنان أو في أوروبا!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. أكثر من 20 ألف فرصة عمل عن بُعد في لبنان أو في أوروبا!
19:40 | 2021-02-08
08/02/2021 07:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير في شكل كاظم الساهر يُفاجئ محبيه... خضع للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
تغيير في شكل كاظم الساهر يُفاجئ محبيه... خضع للتجميل؟ (فيديو)
15:00 | 2021-02-08
08/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا اولاد الافاعي ادخلوا الى حجوركم".. تغريدة نارية من الصايغ: لم أجتمع مع باسيل
Lebanon 24
"يا اولاد الافاعي ادخلوا الى حجوركم".. تغريدة نارية من الصايغ: لم أجتمع مع باسيل
18:00 | 2021-02-08
08/02/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يكشف سراً: "رح تتفاجأوا مين هيّي حبيبتي" (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يكشف سراً: "رح تتفاجأوا مين هيّي حبيبتي" (فيديو)
21:00 | 2021-02-08
08/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول بارز: خلين بالبيوت أحسن ما يهجمو علينا
Lebanon 24
مسؤول بارز: خلين بالبيوت أحسن ما يهجمو علينا
08:00 | 2021-02-09
09/02/2021 08:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:31 | 2021-02-09
إعلامي لبناني يقلق الجمهور بعد صوره من داخل المستشفى!
09:00 | 2021-02-09
انتقادات لاذعة لملحم زين بسبب تقليد هذا الشعب.. إليكم ما فعله مع طليق نجوى كرم (فيديو)
06:00 | 2021-02-09
نزار قباني يضع اتحاد الكتّاب المصريين "في ورطة"
23:00 | 2021-02-08
هند صبري تودّع المرأة التي غيّرت حياتها بصورة من المراهقة (صورة)
21:00 | 2021-02-08
فنان لبناني شهير يكشف سراً: "رح تتفاجأوا مين هيّي حبيبتي" (فيديو)
18:00 | 2021-02-08
قصي خولي يشارك الجمهور فرحته بموهبة إبنه "الرسام الشهير فان كوخ" (صور)
فيديو
جان عبيد الى مثواه الأخير.. مأتم رسمي وشعبي (فيديو وصور)
Lebanon 24
جان عبيد الى مثواه الأخير.. مأتم رسمي وشعبي (فيديو وصور)
17:16 | 2021-02-08
09/02/2021 14:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
09/02/2021 14:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
09/02/2021 14:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact