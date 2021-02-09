انتقادات لاذعة لملحم زين بسبب تقليد هذا الشعب.. إليكم ما فعله مع طليق نجوى كرم (فيديو)

موجة من الانتقادات تعرض لها الفنان ملحم زين وذلك بسبب فيديو ظهر فيه برفقة المنتج يوسف حرب وتناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام".

وفيه بدا ملحم زين وهو يقف خلف حرب ويقوم بشد عينيه نحو الخارج ليبدو شبيهاً بأهل الصين. وبدأ الأخير بتقليد طريقة كلام هؤلاء. ورأى بعض الناشطين في هذا عنصرية وانتقدوا الفنان معربين عن استغرابهم كيفية قبوله ذلك.

في المقابل، أشار آخرون إلى أن المقطع يأتي في دائرة المزاح وخفة الدم فقط وأنه يخلو من أي دلالات عنصرية.

وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 256 ألف مشاهدة. ومما جاء في التعليقات عليه: "مبين عم يتسلوا مع بعض وما فيها شي عنصري هيدا تقليد مش عنصرية" و"إذا خلص النفط استعملوا دمهم" و" لولا الصين كان ماشفت الأيفون وكان نص ملابسك وأدواتك الكهربائية بسعر مضاعف فاحترم حالك" و"ما فيه عنصرية ابداً بوجهة نظري بالعكس ضحكني" و"وين العنصرية بالموضوع؟".